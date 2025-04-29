Real Madrid, kardeş Bellingham'ın peşinde!

Real Madrid, Jude Bellingham'ın ardından İngiliz yıldızın kardeşi Jobe Bellingham ile ilgileniyor.



Sunderland forması giyen 19 yaşındaki Jobe Bellingham, bu sezon ortaya koyduğu performansla İngiltere Championship'te sezonun genç oyuncusu ödülünün sahibi oldu.



İspanya'dan Marca'da yer alan habere göre, bu performansı sonrası Avrupa'dan birçok ekip genç futbolcuyu takibe aldı. Jobe Bellingham ile ilgilenen takımlardan birisinin de Real Madrid olduğu belirtildi.



Sunderland forması altında bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Jobe Bellingham, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Jobe Bellingham'ın kulübü Sunderland ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



