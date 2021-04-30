Real Madrid'de Raphael Varane çıkmazı!

Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane ile sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de Raphael Varane çıkmazı!
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30 Nisan 2021 15:55
İspanya La Liga devi Real Madrid, Raphael Varane'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti ancak henüz somut bir adım atılamadı.

İtalyan basınının haberine göre; sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecek olan Varane ile görüşen Real Madrid yetkilileri, oyuncuyu takımda tutmaya ikna edemedi.

Bunun akabinde 28 yaşındaki savunma oyuncusunun menajerinin Manchester United ve Chelsea ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 39 resmi maça çıkan Varane, 2 gol kaydetti.



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