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Raptors, "Black Lives Matter" otobüsleriyle Orlando'ya gitti!

Toronto Raptors ekibi, "Black Lives Matter" sloganının bulunduğu otobüsleriyle, Orlando'daki Disney World'e ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors ekibi, "Black Lives Matter" sloganının bulunduğu otobüsleriyle, Orlando'daki Disney World'e ulaştı.

Raptors, geçtiğimiz gün Disney World'deki bubble lokasyonuna ulaştı ve asıl hedefleri şampiyonluklarını tekrarlamak olsa da, bu durum spor dışındaki daha önemli şeyleri unuttukları anlamına gelmiyordu.

Raptors ekibi, Disney World'e iki takım otobüsünde yazılan "Black Lives Matter" sloganıyla geldi. Bu ifade, ABD'nin dört bir yanında ırkçı ayrımcılığa karşı düzenlenen protestoların temelindeki hareketin sloganı olarak biliniyor.








Otobüslerin yanı sıra, birkaç oyuncunun da aynı sloganın yer aldığı tişörtler giydiği görüldü. Görüldüğü üzere, tişörtler farklı stil ve çeşitlerde bulunuyordu.

 


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