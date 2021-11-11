Rangers'da hedef Gattuso

İtalyan efsane futbolcu Gennaro Gattuso'nun Rangers'da Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük görevini alması bekleniyor.



Gattuso, Rangers teknik direktörlüğü için güçlü adaylar arasında görülüyor.



Efsane oyuncunun eşi İskoçyalı Monica Romano ve ailesi Glasgow kentine dönmeye sıcak bakıyor. Bu sayede Gattuso'nun İskoç ekiplerinden Rangers'ı çalıştırmasının ihtimali daha fazla görülüyor.



Gattuso daha önce İtalya Kupası'nı kazandığı Napoli'yi ve iki kez Şampiyonlar Ligi başarısında söz sahibi olduktan sonra bir kahraman olduğu AC Milan'ı yönetmişti.





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