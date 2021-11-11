Rangers'da hedef Gattuso

Daha önce Napoli ve Milan'ı yöneten Gattuso'nun adı bu kez İskoçya temsilcisi Rangers ile anılmaya başlandı. Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya gitmesiyle boşalan yere Gattuso'nun geçmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rangers'da hedef Gattuso
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11 Kasım 2021 21:17
İtalyan efsane futbolcu Gennaro Gattuso'nun Rangers'da Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük görevini alması bekleniyor.

Gattuso, Rangers teknik direktörlüğü için güçlü adaylar arasında görülüyor.

Efsane oyuncunun eşi İskoçyalı Monica Romano ve ailesi Glasgow kentine dönmeye sıcak bakıyor. Bu sayede Gattuso'nun İskoç ekiplerinden Rangers'ı çalıştırmasının ihtimali daha fazla görülüyor.

Gattuso daha önce İtalya Kupası'nı kazandığı Napoli'yi ve iki kez Şampiyonlar Ligi başarısında söz sahibi olduktan sonra bir kahraman olduğu AC Milan'ı yönetmişti.


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