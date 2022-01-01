Randle'dan, "takas istediği" söylentilerine yalanlama

New York Knicks forveti Julius Randle, hakkında çıkan takas söylentilerini yalanladı.



Randle, takas dedikodularının çıkması sonrası Madison Square Garden'da Charlotte Hornets'a karşı oynadığı maçta Knicks taraftarları tarafından yuhalanmıştı.



Knicks'in 114-125 mağlup olduğu karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan 27 yaşındaki forvet, maç sonrasında bu takas söylentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Hiçbiri doğru değil. Bu kadar söyleyeceğim."



Randle bu sezon maç başına 35.3 dakikada 20.1 sayı, 10 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip ve Knicks ekibi ise, Doğu Konferansı'nda play-in potasının 6 maç gerisinde yer alıyor.



