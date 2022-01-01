Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Randle'dan, "takas istediği" söylentilerine yalanlama

New York Knicks forveti Julius Randle, hakkında çıkan takas söylentilerini yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks forveti Julius Randle, hakkında çıkan takas söylentilerini yalanladı.

Randle, takas dedikodularının çıkması sonrası Madison Square Garden'da Charlotte Hornets'a karşı oynadığı maçta Knicks taraftarları tarafından yuhalanmıştı.

Knicks'in 114-125 mağlup olduğu karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan 27 yaşındaki forvet, maç sonrasında bu takas söylentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbiri doğru değil. Bu kadar söyleyeceğim."

Randle bu sezon maç başına 35.3 dakikada 20.1 sayı, 10 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına sahip ve Knicks ekibi ise, Doğu Konferansı'nda play-in potasının 6 maç gerisinde yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal