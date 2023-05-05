New York Knicks'in All-Star oyuncusu Julius Randle, kendisi gibi ayak bileğinden geçirdiği sakatlıkla uğraşan Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'a "çok saygı duyduğunu" söyledi.



Randle, Heat yıldızı hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Jimmy'ye saygım çok büyük. Nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz ne durumda olursa olsun, her şeye rağmen zihinsel olarak odaklı olacağını ve harika bir iş çıkaracağını da biliyorsunuz. Onun işini elimizden geldiğince zorlaştırmak ve kendi tarafımızdaki hataları da sınırlamak istiyoruz."



İlk olarak normal sezonun sonunda sol ayak bileğini sakatlayan Randle, Knicks'in geçtiğimiz hafta Cleveland Cavaliers'ı elediği playoff ilk turunun 5. maçında tekrar sakatlanmış ve önceki Pazar günü oynanan Doğu yarı finallerinin 1. maçını kaçırmak durumunda kalmıştı. Butler ise sakatlığını bu maçta geçirmiş ve serinin 2. maçında forma giyememişti.



Randle, 2. maçtan sonra parkelere dönüşü öncesi iyileşme sürecinin özellikle mental anlamda "cehennem gibi" olduğunu söylemişti.





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