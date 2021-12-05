Ralf Rangnick galibiyetle başladı!

Manchester United'da Ralf Rangnick dönemi 3 puanla başladı.

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Ralf Rangnick galibiyetle başladı!
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05 Aralık 2021 18:55
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 1-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Fred kaydetti.

Ralf Rangnick, Manchester United'daki yeni dönemine 3 puanla başladı.

Crystal Palace'a karşı evinde iki maç sonra kazanan Manchester United, puanını 24'e yükseltti. Crystal Palace ise üst üste 3. yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Norwich'e konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Everton'ı ağırlayacak.


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