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Quinn Cook, Portland Trail Blazers'da

Portland Trail Blazers'ın veteran guard Quinn Cook'u garantili olmayan bir anlaşmayla antrenman kampı kadrosuna dahil ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers'ın veteran guard Quinn Cook'u garantili olmayan bir anlaşmayla antrenman kampı kadrosuna dahil ettiği bildirildi.

Cook, Los Angeles Lakers ve Cleveland Cavaliers formaları giydiği önceki sezon maç başına ortalama yedi dakikada 3.3 sayı, 0.8 asist ve 0.7 ribaund istatistiklerine ulaşmıştı.

28 yaşındaki oyuncu, 2018'de Golden State Warriors ve 2020'de Los Angeles Lakers kadrolarında iki şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı.

Kariyerinde oynadığı 188 maçta %40.8 üçlük isabeti bulunan Cook'un, bu hafta Warriors ile çalışmaya hazırlanan oyuncular arasında olduğu bildirilmişti.


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