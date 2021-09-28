PSG - Manchester City maçı canlı olarak Tuttur'da

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında PSG ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 2,65 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine 1,97'lik oran açıklandı. Beraberliğin oranı 3,05 olurken 2,5 ALT 1,96'dan, 2,5 ÜST ise 1,52'den bültende yer aldı.
PSG - MANCHESTER CITY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü PSG'nin atmasına 1,82'lik oran verilirken ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,61'lik oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz seçeneği oranı ise 11,00 oldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
PSG ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,42 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,11 oldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada PSG'nin galibiyetine 2,65 oran verilirken Manchester City'nin galibiyetine 1,97'lik oran açıklandı. Beraberliğin oranı 3,05 olurken 2,5 ALT 1,96'dan, 2,5 ÜST ise 1,52'den bültende yer aldı.
PSG - MANCHESTER CITY MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü PSG'nin atmasına 1,82'lik oran verilirken ilk golü Manchester City'nin atmasına 1,61'lik oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz seçeneği oranı ise 11,00 oldu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
PSG ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği maça özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,42 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,11 oldu.
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