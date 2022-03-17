PSG'de Neymar gözden düştü! Barça'ya teklif

Paris Saint Germain'in performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı Barcelona ve birkaç büyük kulübe önerdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'de Neymar gözden düştü! Barça'ya teklif
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17 Mart 2022 19:10
Ligue 1 devi Paris Saint Germain'de Brezilyalı yıldız Neymar gözden düştü.

Fransız basınına göre, Paris ekibinin yıldız oyuncunun son dönemde yaşadığı performans düşüklüğü ve sık sık yaşadığı sakatlıklar sebebiyle ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Haberde yönetimin, Brezilyalı oyuncuyu eski kulübü Barcelona ve bazı büyük kulüplere önerildiği belirtildi.

Katalan ekibinin, yıllık maaşı 30 milyon euro olan Brezilyalı için şimdilik herhangi bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.

Neymar bu sezon Paris Saint Germain ile çıktığı 20 maçta, 5 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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