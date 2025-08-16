Premier Lig'de tarihi an: 8 saniye kuralı ilk kez uygulandı

✅YENİ KURAL UYGULANDI



Tottenham, Dubravka'nın topu 8 saniyeden fazla elinde tutması nedeniyle korner kazandı.pic.twitter.com/2aGm0rundX



— Sporxtv (@sporxtv) August 16, 2025

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham Hotspur ile Burnley, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Burnley'in kalecisi Martin Dubravka, IFAB'ın 8 saniye kuralına takıldı.Maçın 4. dakikasında Dubravka topu elinde 8 saniye tuttu ve Tottenham korner vuruşu kazandı. IFAB'ın yeni açıkladığı kurallara göre, kalecilerin topu 8 saniye boyunca ellerinde tutması durumunda rakip takıma korner vuruşu veriliyor. Dubravka'nın yaptığı hata sonucunda bu kural Premier Lig'de ilk kez uygulanmış oldu.