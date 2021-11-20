Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Beşiktaş Icrypex-Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçın 7'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalında yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 5 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 8 maçın 7'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor.