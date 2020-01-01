Popovich, Orlando'da takımıyla beraber olacak!

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'in, KOVID-19'a karşı istatistiksel açıdan savunmasız olmasına rağmen, Orlando'da takımına koçluk yapacağı açıklandı.



Popovich, 71 yaşında olduğundan ötürü, KOVID-19 yakalamaya ve semptom geliştirmeye karşı istatistiksel açıdan savunmasız durumda. Ancak bu durum, efsanevi koçun "bubble" maçlarında Spurs'a koçluk yapmasını engellemeyecek.



San Antonio Express-News'den Mike Finger'e göre, Florida eyaleti KOVID-19 için riskli bir bölge olmasına rağmen, Popovich Orlando'da Spurs ile beraber olacak:



"Gregg Popovich'in, özellikle de istatistiksel olarak savunmasız olduğu bir salgının ortasında neden kendisini bu durumun içine attığını merak edenler olacaktır. İşvereni ve ligi, güvenliği korumak için uzun bir önlem listesi tasarlamak ve uygulamak için haftalar harcadı. Ancak eğrinin düzleştirilmesinden çok uzak olunmasından ve bubble'ın gerçek bir bubble olmamasından ötürü, herkesin iyiliğini garanti edemiyorlar."



Sıralama belirleyecek maçlar 30 Temmuz'da başladığında, Spurs, sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers, Denver Nuggets, Utah Jazz (iki kez), New Orleans Pelicans ve Houston Rockets ekipleri ile karşılaşacak.



