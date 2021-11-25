Pochettino'dan, Manchester United iddialarına cevap

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, hakkında çıkan Manchester United iddialarına cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pochettino'dan, Manchester United iddialarına cevap
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25 Kasım 2021 15:16
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester City'e 2-1 mağlup olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino, maçın ardından konuştu.

Hakkındaki Manchester United iddilaarı sorulan Arjantinli teknik adam, "Oyuncular durumumuzu çok iyi biliyorlar. İçinde yaşadığımız dünyada her zaman söylentiler var. Bazen olumlu olarak, bazen olumsuz. Bu konuda yorum yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

MANCHESTER UNITED'I İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

49 yaşındaki teknik direktörün, Ole Gunnar Solskajer'in ayrılığının ardından Manchester United'ı çalıştırmak istediği öne sürüldü.


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