PJ Tucker'ın beklenen takası gerçekleşti!

Houston Rockets'ın PJ Tucker ve Rodions Kurucs'u, DJ Augustin ve DJ Wilson karşılığında Milwaukee Bucks'a takas ettiği bildirildi.



Rockets'ın ayrıca, Bucks'ın 2022 birinci tur seçimini Milwaukee'ye geri yolladığı ve Bucks'ın ise Rockets'a 2023 korumasız birinci tur seçimini gönderdiği açıklandı.



Rockets'ın ayrıca 2021 ikinci tur seçimini, Bucks'ın ilk tur draft seçimi ile değiştirme hakkını elde ettiği de açıklandı.



35 yaşındaki Tucker, 11 Mart'ta Rockets ekibi bir takas bulana kadar oynamayacağı konusunda ekiple bir anlaşmaya varmıştı.



25 yaşındaki Wilson, yakında yeniden yapılanacak Rockets ile ortam değişikliğine gidecek ve ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncu haline gelmeden önce neler yapabileceğini gösterme fırsatına sahip olacak.



Veteran oyun kurucu Augustin son takas tarihi 25 Mart öncesi tekrar işlem görebilme ihtimaline sahip olduğu için, Rockets'ın kendisiyle ilgili planının ne olacağı belirsizliğini koruyor.



Bucks'ın ayrıca Torrey Craig'i Phoenix Suns'a göndermeyi kabul ettiği ve Suns'un Bucks'a bir miktar para yolladığı kaydedildi.



Tüm anlaşmalardan sonra, Bucks artık iki kadro boşluğuna sahip ve gelecekteki işlemlerde veya kontratı ödenmiş oyuncular piyasasında bu boşlukları doldurabilecek.



