Detroit Pistons'ın Marvin Bagley III, Isaiah Livers ve 2025 ve 2026'daki şartlı ikinci tur draft haklarını, Danilo Gallinari ve Mike Muscala karşılığında Washington Wizards'a takas ettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Detroit, Bagley'yi takas ederek gelecek sezonki maaş sınırında 12,5 milyon dolar boşluk yaratmış olacak. Böylece 50 ila 70 milyon dolar arasında bir maaş boşluğuna sahip olacak olan Pistons'ın bu sayede daha fazla kadro hamlesi yapması bekleniyor.



Livers, Gallinari ve Muscala'nın sözleşmeleri bu sezon sonunda sona erecek.



