Pınar Karşıyaka'dan Yunus Sonsırma'ya veda

Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ile yollarını ayırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'dan Yunus Sonsırma'ya veda
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19 Haziran 2022 23:18
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Yunus Sonsırma'nın takımdan ayrıldığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana kadroda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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