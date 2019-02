Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı uzatmada geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde normal süresi 77-77 eşitlikle biten müsabakada Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-87 mağlup etti.Karşılaşmaya daha etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 4. dakikada Burak Can Yıldızlı'nın 3 sayılık basketiyle 9-4 üstünlük kurdu. Pınar Karşıyaka farkı 1 sayıya kadar (10-11) indirse de Beşiktaş Sompo Japan periyodu 17-16 üstün tamamladı.İkinci periyoda Marei ve Berk'in basketleriyle başlayan ve 21-17 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 26-25 önde geçti. Son bölümde Benzing'in 3 sayılık basketleriyle etkili olan Beşiktaş Sompo Japan devreyi 40-35 galip bitirdi.Üçüncü periyodun başında Burak Can Yıldızlı ve Rich'in sayılarıyla farkı 9 sayıya kadar (44-35) çıkaran konuk ekip karşısında Berk Uğurlu ve Evans'la etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala Berk Uğurlu'nun 3 sayılık basketiyle 55-55 beraberliği yakaladı. Yeşil-kırmızılı takım periyodu 59-58 önde tamamladı.Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 5 dakikaya ev sahibi ekibin 67-63 üstünlüğüyle girilmesine rağmen Beşiktaş Sompo Japan üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Son 2 dakikasına 70-70 eşitliklikle girilen müsabakada oldukça çekişmeli geçen son bölümde eşitlik bozulmadı ve normal süre 77-77 eşitlikle sona erdi.Uzatma periyodunda Henry ile etkili olan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika kala 4 sayılık farka ulaştı: 86-82. Yakaladığı 5-0'lık seriyle 87-86 üstünlük kuran Beşiktaş Sompo Japan karşısında Pınar Karşıyaka, Henry'nin 3 sayılık basketiyle 89-87 öne geçti. Beşiktaş Sompo Japan'ın son hücum şansını kullanamadığı müsabakayı Pınar Karşıyaka 89-87 kazandı.Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaAytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Mehmet KarabilecenBerk Uğurlu 25, Henry 15, Berke Aygündüz, Evans 20, Marei 11, Egemen Güven, İlkan Karaman 3, Walker 15Pressey 7, Burak Can Yıldızlı 5, Rich 25, Erkan Veyseloğlu 3, Buva 17, Dusan Cantekin 6, Kenan Sipahi 2, Ömer Utku Al, Samet Geyik, Gibson 8, Benzing 1416-1735-4059-5877-77