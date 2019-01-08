- Büyükkarcı: "Avrupa'da 200. maça çıkacak olmamız çok önemli"

- "Takıma 4 numara takviyesi yapacağız"

Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 3. haftasında çarşamba günü Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi konuk edeceği maçta, uluslararası arenada 200. kez sahaya çıkacakAvrupa kupalarında üst üste 9'uncu toplamda 22'nci sezonunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, ilk olarak 1975-1976 sezonu Koraç Kupası'nda yer aldı.Avrupa'da çıktığı 199 maçta 102 galibiyet, 96 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibi, 15 bin 673 sayı atıp, potasında 15 bin 467 sayı gördü.Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Avrupa kupalarında 200. maçlarına çıkacak olmalarını yarın taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını söyledi.Avrupa kupalarında 200. kez boy gösterecek olmalarının hem kendileri hem de Türk basketbolu için önemli olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, şunları kaydetti:"Birçok takım henüz ligde 200. maçını yapamamışken, bizim Avrupa'da 200. müsabakaya çıkacak olmamız çok önemli. Buna katkı sağlayan tüm yönetimlere, sporculara ve hocalara teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Karşıyaka basketbol takımı taraftarı, Türkiye'nin en köklü basketbol taraftarıdır. 200. maça çıkmamız sürpriz değil."Büyükkarcı, basketbol takımında bu sezon sakatlıklar nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtti.Bu süreçte Tayfun Erülkü'nün ameliyat olması gerekirken sakat bir şekilde oynadığını, Sek Henry ve Erving Walker'ın da sakatlıklarına rağmen takıma katkı vermeye devam ettiğini bildiren Büyükkarcı, "Deividas Gailius'la yetersiz performansından ve sakatlıklarından dolayı yollarımızı ayırdık. Kameron Chatman'dan da maalesef istediğimiz randımanı alamadık. Birkan Batuk'un transferinin takıma güç kattığı ortada. Takıma 4 numara takviyesi yapacağız." diye konuştu.Büyükkarcı, taraftarlarının kendilerine güvendiğine dikkati çekerek "Bizim nelerle mücadele ettiğimizi biliyorlar ve bu konuda da anlayış gösteriyorlar. Kulüp olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Kısa vadedeki problemlerimizi çöze çöze gidiyoruz ama en büyük ihtiyacımız taraftarımızın kulübümüze sonuna kadar sahip çıkması." ifadelerini kullandı.