Pierce: "Asıl MVP LeBron değil, Giannis"

Eski Boston Celtics süperstarı Paul Pierce, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önünde sezonun gerçek MVP'si olduğunu söyledi.



Daha önce Pierce, LeBron'un NBA tarihinde ilk 5 oyuncu içinde olmadığını iddia etmiş ve çok tepki toplamıştı. Pierce şimdi LeBron'a yeniden bulaştı ve bu kez, MVP ödülünü asıl hak edenin James değil, Giannis olduğunu söyledi.



Pierce, ESPN'in "NBA Countdown" programında, argümanını şöyle ortaya koydu:



"MVP'yi All-Star maçı gibi tek bir maçla karar veremezsiniz. LeBron, Giannis'e karşı o savaşı kazanmış olabilir, ancak savaş zaten Giannis tarafından kazanılmıştı. Onun fiziğinde bir adam için tarihi rakamlar ortaya koyuyor, derece bazında en iyi takıma sahip ve rakamlar kendileri adına konuşuyor. Tüm yıl boyunca domine ediyordu, bu yüzden MVP adayım olarak onu seçiyorum ve LeBron'u da ikinci olarak seçiyorum."



Pierce'ın bahsettiği 'savaşı kazandı' ifadesi, 6 Mart'ta Lakers ve Bucks arasındaki en son karşılaşmayla ilgili ve o maçta Lakers, 113-103 galibiyete ulaşmıtı. Bu, iki ekibin ikinci buluşmasıydı ve Bucks, 20 Aralık'ta 111-104'lük bir galibiyet almıştı.



James sezonda 25.7 sayı, 7.9 ribaund, 10.6 asist (asist kralı) ve 1.2 top çalma istatistikleriyle oynuyor. James, Lakers'ı Batı'nın en üst noktasına, 48-13 derecesiyle taşıdı.



Antetokounmpo ise 29.6 sayı, 13.7 ribaund, 5.8 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamasıyla oynuyor. Bucks, sadece 12 mağlubiyet karşısında 53 galibiyetle lig genelinde en iyi derecenin sahibi.



