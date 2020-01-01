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Perkins: "Jordan böyle para dağıtma modundaysa, ben de lige döneyim!"

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ı, Gordon Hayward'ı yüksek bir fiyatla kadroya kattığı için eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ı, Gordon Hayward'ı yüksek bir fiyatla kadroya kattığı için eleştirdi.

Hornets, Hayward ile dört yıllık bir sözleşme için 128 milyon dolar vererek tüm ligi şaşırtmıştı.

Yakın zamanda yapılan bir röportajda Perkins, yorumlarını ESPN'de alaycı bir şekilde şöyle ifade etti:

"Bu kötü bir anlaşmaydı, Şükran Günü'nü yeni geride bıraktık ve Michael Jordan şimdiden Noel'i düşünüyor, çünkü bu kadar bağış yapacaksa, ESPN'den emekli olup forma girmem gerekebilir, çünkü parasını dağıtma modundaysa, oraya gidip ben de sahada perdeleme yapıp ribaund falan alabilirim. Bu tür bir hamle, iyi değil."

Hornets, Gordon'ı alarak, son üç yılda 111 normal sezon maçını kaçıran bir oyuncuya maaş boşluğunun %33.4'ünü vermiş oldu.

"BU ADAMA BU PARAYI VEREREK..."

Kendrick, ifadelerine şunları ekledi:

"Küçük bir pazarda serbest oyuncu bulmak zor, ancak gidip Gordon Hayward gibi 30 yaşın üzerindeki, bana göre 1 numaralı hücum opsiyonu olmayan bir adama 120 milyon dolar verdiğinizde, bu durum gelecekte organizasyonuzu sekteye uğratabilir.

LaMelo Ball'u seçme konusunda iyi iş çıkarmıştın (Jordan'a sesleniyor), genç adamları seçerek, onları yetiştirmeye ve harika bir oyuncu gelişimi sistemine sahip olmaya devam etmen gerekiyor, gidip pek sağlıklı olmayan ve yaşı ilerlemiş Gordon Hayward'a 120 milyon dolar harcaman değil."


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