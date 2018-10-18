Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pereira, Trabzon halkına anons yaparak herkesi Pazartesi günü oynayacakları lig maçına davet etti.
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Pereira'nın taraftarlara bir mesajı var
Trabzonspor forması giyen Pereira, taraftara çağrıda bulundu.
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- 1. Galatasaray 8 6 0 2 16 9 7 18
- 2. Başakşehir 8 4 3 1 12 4 8 15
- 3. Beşiktaş 8 4 3 1 15 10 5 15
- 4. Kasımpaşa 8 5 0 3 17 15 2 15
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