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Pereira'nın taraftarlara bir mesajı var

Trabzonspor forması giyen Pereira, taraftara çağrıda bulundu.

Pereira'nın taraftarlara bir mesajı var
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18 Ekim 2018 17:35
Trabzonspor'un başarılı sağ beki Pereira, Trabzon halkına anons yaparak herkesi Pazartesi günü oynayacakları lig maçına davet etti.

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