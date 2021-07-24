Pereira'dan Dirar kararı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın, gönderilmesi beklenen Nabil Dirar'ı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Pereira'dan Dirar kararı
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24 Temmuz 2021 12:06
Nabil Dirar
Nabil Dirar
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Nabil Dirar, dün idmana çıktı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.

Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamamıştı. 


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