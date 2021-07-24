Pereira'dan Dirar kararı

Fenerbahçe'de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alan Nabil Dirar, dün idmana çıktı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.
Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamamıştı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın, 35 yaşındaki sağ kanadı hazırlık maçlarında görmek istediği bildirildi.
Ocak ayında Brugge'a kiralanan Dirar, Belçika ekibinde 5 maçta şans bulabilirken skor katkısı yapamamıştı.