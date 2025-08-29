Pep Guardiola'dan Sane açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'a da değindi.



"GALATASARAY'I SANE İLE YENMELİYİZ"



Guardiola, basın toplantısında "Kevin De Bruyne'nin rakip olarak geri dönecek olmasından gerçekten memnunum. Elbette Napoli'yi ve ayrıca Galatasaray'ı Leroy Sane ile yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel." ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU



Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan City'nin teknik patronu, kadrosunda artık Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin eski kulübüne karşı oynayacak olmasının ayrı bir önem taşıdığını da dile getirdi.



