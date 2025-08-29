29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Pep Guardiola'dan Sane açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin dönüşünü değerlendirirken Galatasaray hakkında da konuştu.

29 Ağustos 2025 16:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pep Guardiola'dan Sane açıklaması!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'a da değindi. 

"GALATASARAY'I SANE İLE YENMELİYİZ"

Guardiola, basın toplantısında "Kevin De Bruyne'nin rakip olarak geri dönecek olmasından gerçekten memnunum. Elbette Napoli'yi ve ayrıca Galatasaray'ı Leroy Sane ile yenmemiz gerekiyor. Onu tekrar aramızda görmek güzel." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan City'nin teknik patronu, kadrosunda artık Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin eski kulübüne karşı oynayacak olmasının ayrı bir önem taşıdığını da dile getirdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
