Pendikspor, ikinci devrede açıldı: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Metin Diyadin'in ekibi Gençlerbirliği ile Osman Özköylü'nin yönetimindeki Pendikspor karşılaştı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor 2-1 kazanırken goller; 55. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 59. dakikada Leandro Kappel'in ayağından geldi. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golü ise 19. dakikada Ahmet Tuzcu'dan geldi.



Bu sonuçla beraber Pendikspor puanını 7'ye çıkarırken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken, Pendikspor evinde Boluspor'u konuk edecek.





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