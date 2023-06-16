New Orleans Pelicans'ın, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ı takaslamak istetemediği bildirildi.



Pelicans'ın, NBA Draftı'nın yıldız adaylarından Scoot Henderson'ı seçmek için yüksek sıra draft hakkı edinmek amacıyla Williamson ile yollarını ayırmaya açık olduğuna dair bazı spekülasyonlar çıkmıştı.



ESPN'den Jonathan Givony, 'Zach Lowe Podcast'te yaptığı açıklamada Pelicans'ın Williamson'ı takasa açmadığı bilgisini edindiğini aktardı:



"Bana New Orleans'ın Zion takasını yapmayacağı söylendi. Ve Brandon Ingram'ı da takas etmeyecekler. Böyle bir şey olursa çok şaşırırım. Geçen sezon Zion sakatken Batı'nın 1 numaralı takımıydılar. Sağlıklı olduğunda, ki bu nadiren oluyor ama, net NBA'deki en iyi oyunculardan biri. Yani bunun olacağını sanmıyorum.



Bu ayrıca bana kalırsa Zion'ın Charlotte'a gideceği ihtimalini de bitirmiş oluyor."



Beş yıllığı 194 milyon dolarlık uzatmasının ilk yılına girecek olan Zion, 2021-22 sezonunun tamamında kenarda oturduktan sonra bu sezonki hamstring sakatlığından ötürü yalnızca 29 maçta forma giyebilmişti.





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