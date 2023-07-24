NBA efsanesi Gary Payton, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın Miami Heat'e katılmak istemesine destek verdi.



Lillard'ın yalnızca Miami'ye gitmek isteyerek, Trail Blazers'ın yapacağı takasta kendisi karşılığında elde ettiklerini sınırlıyor olacağı düşüncesi, birçok kişiden eleştiri almasına sebep olmuş durumda.



Lakin Payton, Blazers'a bağlı kalmak yerine Heat ile şampiyonluk peşinde koşması gerektiğine inanan Lillard'ın yanında yer aldığını şu ifadelerle belirtti:



"Herkes şampiyonluk peşinde koşmalı. Zaten basketbol oynamamızın amacı nedir ki? Tam olarak budur. Başka bir yerde şampiyonluk kazanma şansınız varsa ve gitmek istiyorsanız, oraya gidin. Ben Miami'ye geldiğimde bunu görmüştüm. Ben de buraya geldim ve ne oldu gördünüz."



Payton, Lillard'ın Heat'e katılma arzusunu destekleyen argümanına çok daha fazlasını ekledi ve Dame'in 'Heat Kültürü' sayesinde, Blazers'ta 12 sezonda yaptığından çok daha fazlasını yapabileceğini söyledi:



"Kendisi sağlam bir çocuk. İkimiz de Oakland'lıyız. O da benim yaptığım gibi, buradaki kültürü benimseyecektir. Pat'in ve Spo'nun istediğini verecektir. Buraya çok yakışır. Portland'da yaptıklarından daha fazlasını yapacağını garanti ederim. Burada kazanma kültürüne dahil olmuş olacak. Bu yüzden bence onun için iyi olacaktır."



Lillard geçtiğimiz sezon 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları yakalamış olsa da, Blazers ekibi play-in turnuvasına bile katılamamıştı.



