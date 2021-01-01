Paul: "Bu kaybetme olayı artık sinir bozmaya başladı.."

Phoenix Suns point guardı Chris Paul, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı alınan mağlubiyetle ekibin sezonda 8-8 derecesine gerilemesi sonrası, hayal kırıklığını dile getirdi.



Suns ekibi dün gece CP3'nin eski takımı OKC'ye karşı 97-102 mağlup olduğu karşılaşmada, son üç dakikada başarısız bir performans gösterdi. 11-2'lik bir seri yakaladıktan sonra Thunder, son altı şut denemesini kaçırdı.



CP3, takımın üst üste üçüncü mağlubiyetini almasıyla, tepkisini şu şekilde gösterdi:



"Şu anda yeterince iyi oynamıyoruz. Yeterince iyi değiliz demiyorum, ancak yeterince iyi oynamıyoruz. Ara sıra küçük bölümlerde iyi oynuyoruz. Her gece kime karşı oynuyorsak, saygı duymamız gerek. Rakibe her türlü saygı göstermeniz gerekiyor. Onlar da bizim gibi para kazanan adamlar. Şu noktadan sonra nasıl kazanabileceğimizi çözmeye çalışıyorum. Çünkü bu kaybetme olayı sinir bozmaya başladı."



