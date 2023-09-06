Paris Saint-Germain'den Verratti kararı!

Paris Saint-Germain, UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda Marco Verratti'yi kadroya dahil etmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Paris Saint-Germain'den Verratti kararı!
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06 Eylül 2023 13:41
Son güncelleme 06 Eylül 2023 13:45
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek olan Paris Saint-Germain oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı. 

PSG, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile mücade edecek.

İSMİ GALATASARAY İLE ANILIYORDU 

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu sezon takımında henüz süre bulamayan Verratti'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

PSG KARİYERİ 

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

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