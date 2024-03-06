Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'dan olimpiyat kotası!

Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Paris 2024 kotası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Paralimpik milli okçu Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın'dan olimpiyat kotası!
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06 Mart 2024 23:59
Paralimpik milli okçular Nil Mısır ve Yiğit Caner Aydın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 8.⁠ ⁠Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonda milli okçu Yiğit Caner Aydın, W1 kategorisinde ABD'den Jason Tabansky'yi 140-139 yenerek Paris 2024 vizesi aldı.

Nil Mısır da turnuvada W1 kadınlar kategorisinde Şilili rakibi Mariela Lopez Carrasco'ya 105-69 üstünlük sağlayarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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