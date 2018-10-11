Euroleague'in ilk haftasında Panathinaikos taraftarı önünde Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı.
Panathinaikos maça hızlı başlarken ilk yarıyı 46-45 önde kapattı. Yunanistan temsilcisi üçüncü çeyreği 24-22, son çeyreği ise 19-17 kazandı.
Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.
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Panathinaikos maça hızlı başlarken ilk yarıyı 46-45 önde kapattı. Yunanistan temsilcisi üçüncü çeyreği 24-22, son çeyreği ise 19-17 kazandı.
Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.
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