Euroleague'in ilk haftasındataraftarı önünde'i konuk etti. Panathinaikos baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 89-84 mağlup etmeyi başardı.Panathinaikos maça hızlı başlarken ilk yarıyı 46-45 önde kapattı. Yunanistan temsilcisi üçüncü çeyreği 24-22, son çeyreği ise 19-17 kazandı.Ev sahibi ekipte 20 sayı atan Matt Lojeski en skorer isim olmayı başardı. Maccai Tel Aviv'de ise 24 sayı atan Scottie Wilbekin en skorer isim oldu.