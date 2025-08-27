26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Pafos, 89'da attı ve turu geçti!

Pafos, Kızılyıldız karşısında 89. dakikada golü buldu ve 1-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

calendar 26 Ağustos 2025 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Pafos, 89'da attı ve turu geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Pafos, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 tamamlandı.

Kızılyıldız, 60. dakikada Mirko Ivanic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Pafos, 89. dakikada Jaja'nın golüyle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Pafos, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Kızılyıldız, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Pafos, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Güney Kıbrıs ekibi Pafos, daha önceki turlarda da Maccabi Tel Aviv Dynamo Kiev'i saf dışı bırakmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.