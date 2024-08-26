Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, 2-0 öne geçtikleri mücadelede bireysel hatalardan kurtulup takım oyununa dönemediklerini söyledi.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, maçın ilk yarısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini belirtti.Mücadelenin ilk yarısında 2-0 öne geçip, ikinci yarıya rahat başlayan taraf olduklarını ifade eden Pulat, sözlerine şöyle devam etti:Pulat, yapacakları transferlerle Süper Lig'de var olmayı sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.