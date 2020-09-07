Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ozan Tufan, Sırbistan maçında büyük fedakarlık gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 10:24
A Milli Takım'ın Sırbistan maçı öncesi kaptan Ozan Tufan maç öncesinde büyük üzüntü yaşadı.

Dedesi vefat eden deneyimli oyuncu, maçta oynamak istediğini belirterek formasını terletti.

Rakibin ayağından 5 kez top kapan ve bu alanda maçın en iyi ismi olan Ozan, 81 pas, 71 isabetli pas ve 7 ikili mücadele kazanma karnesiyle de sahanın iki numarası olmayı başardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için