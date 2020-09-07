Ozan Tufan'dan büyük fedakarlık

A Milli Takım'ın Sırbistan maçı öncesi kaptan Ozan Tufan maç öncesinde büyük üzüntü yaşadı.



Dedesi vefat eden deneyimli oyuncu, maçta oynamak istediğini belirterek formasını terletti.



Rakibin ayağından 5 kez top kapan ve bu alanda maçın en iyi ismi olan Ozan, 81 pas, 71 isabetli pas ve 7 ikili mücadele kazanma karnesiyle de sahanın iki numarası olmayı başardı.



