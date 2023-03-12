Ozan Tufan'dan Şenol Güneş'e telefon

Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i arayarak sezon sonunda Süper Lig'e dönmek istediğini ilettiği öne sürüldü.Ozan'ın görüşmede İngiltere'de uyum sorunundan rahatsız olduğunu söylediği öğrenildi. Şenol Güneş'in de eski öğrencisini takımına istediği, Hull City ile sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımda bu sezon 33 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 4 kez gol sevinci yaşadı. Ozan'ın Hull City ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.