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Ozan Kabak'ı 50 milyonluk stopere benzettiler!

Hollanda basını Galatasaray'ın parlayan yıldızı Ozan Kabak'ı 50 milyon euro değer biçilen Ajax'ın savunmacısı de Ligt'e benzetti.

Kaynak: Akşam
Ozan Kabak'ı 50 milyonluk stopere benzettiler!
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05 Kasım 2018 09:06
Hollanda basını, Türkiye'de Galatasaraylı Ozan Kabak'ın Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt'le kıyaslandığını yazdı.

Matthijs de Ligt'in 'transfermarkt' sitesine göre tahmini piyasa değeri tam 50 milyon euro... 18 yaşındaki Ozan Kabak ise 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Ozan Kabak performansıyla son haftalarda ilk 11'in değişilmez oyuncusu oldu.

Ozan Kabak: "Çocukluk hayalimdi"

Defansta Serdar Aziz'in partneri olan Ozan Kabak derbide şans bulduğu için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

Genç futbolcu, Çocukluğundan beri böyle bir maçta forma giymenin hayalini kurduğunu vurguladı.

Ozan Kabak, "Elimden geleni yaptım. Taraftar da arkamda durdu, itici güç oldular. Taraftar ve takım arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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