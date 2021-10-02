Ozan Kabak'lı Norwich ilk puanını aldı

İngiltere Premier Lig'de Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich, ilk puanını Burnley deplasmanında aldı.

Haber; Sporx.com
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Ozan Kabak'lı Norwich ilk puanını aldı
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02 Ekim 2021 19:11
İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Norwich karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Norwich ligde ilk puanını aldı. Burnley puanını 3 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Burnley, Manchester City'ye konuk olacak. Norwich, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.


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