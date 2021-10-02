İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Norwich karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu beraberliğin ardından Norwich ligde ilk puanını aldı. Burnley puanını 3 yaptı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Burnley, Manchester City'ye konuk olacak. Norwich, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.
Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu beraberliğin ardından Norwich ligde ilk puanını aldı. Burnley puanını 3 yaptı.
İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Burnley, Manchester City'ye konuk olacak. Norwich, Brighton & Hove Albion'ı ağırlayacak.