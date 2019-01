"STUTTGART GELENEĞİ OLAN BİR KULÜP"

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER VARKEN BİZİ SEÇTİ"

'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle'a transfer olan, 5,5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.Transfer nedeniyle yaşadığı mutluluğu aktaran Ozan, "Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı bekliyorum. Kulübün içeride harika taraftarları ve harika bir atmosferi var. Büyük hedeflerim var ve Stuttgart ile uzun vadede bu hedefleri başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Kendisini anlatan genç oyuncu, "Ben sahada bir savaşçıyım ve takımımla her maçı kazanmak istiyorum, böylece hedeflerimize birlikte ulaşabiliriz, bu şekilde de puan durumunda üst sıralara yükselebiliriz. Bunun için idmanlarda ve sahada kulüp, taraftar için her şeyimi vereceğim" dedi.Stuttgart'ın büyük bir takım olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki stoper, "Stuttgart geleneği olan bir kulüp, 5 kez Almanya'da şampiyon oldu. Takımın tarihini çok iyi biliyorum. Mümkün olduğunda televizyonda Bundesliga'yı izliyordum ve Stuttgart maçlarını da takip ettim. Stuttgart'ta geçireceğim zamanları iple çekiyorum" diye konuştu.Stuttgart'ta kimseyi tanıyıp tanımadığı sorulan Ozan, "Milli takımdan tanıdığım Berkay Özcan burada oynuyor ancak onunla hiç birlikte oynamadım. Ayrıca Halil Altıntop'u da biliyorum. Takım arkadaşlarımı bir an önce tanımak istiyorum" cevabını verdi.Stuttgart Sportif Direktörü Michael Reschke ise, "Ozan'ın Avrupa'nın dev kulüplerinden gelen tekliflere rağmen Stuttgart'ı seçmesinden çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde ve Galatasaray'daki oyunuyla kalitesini kanıtladı. Ozan Avrupa'nın defansif anlamda gelecek vadeden oyuncularından biri ve kadro planlamamız anlamında önemli bir köşe taşı olacak. Ayrıca 2. yarıda bizim hedeflerimizde önemli bir yardımı olacak" mesajını yolladı.