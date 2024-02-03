Osman Zeki Korkmaz: 'Ciddiyeti korumalıyız'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sezon sonuna kadar Türk futboluna değer katmak, kendi saygınlıklarını ve kulüp kimliğini korumak için mücadele edeceklerini söyledi.



Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Müsabakayla ilgili görüşlerini aktaran Korkmaz, "Hafta içinde takıma Başakşehir'in kuvvetli bir set oyunu olduğunu anlatmıştık. Buna karşı bir hazırlığımız vardı. Savunmada kalarak kaptığımız toplarla hücum geçişi yapmayı planlamıştık. İlk gole kadar savunma planını tutturduk. Başakşehir'in sıklıkla yaptığı koşulara karşılık verdik. Ancak kazandığımız toplarda basit pas hatalarıyla Başakşehir'e atak yenileme fırsatı verdik. Kazandığımız topları iyi kullanamamamız bizi oyundan düşürdü. İlk yarıda top çok fazla rakibimizde kaldı. Üç gün önceki taktik antrenmanda ilk golün benzeri olmuştu. Uyarmamıza rağmen aynı riskli pası yaptık. Antrenmanda öğrenemediğimiz şeyi umarım maçta öğrenmişizdir. Bu, ciddi bir iş. Karşımızda ciddi hazırlığı olan bir ekip var. Maç anından spontane davranırsanız bunun karşılığı ilk goldeki gibi ağır olur." diye konuştu.



Osman Zeki Korkmaz, sezonun kalan bölümünde formayı hak edenlerle devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İstanbulspor Teknik Direktörlüğü koltuğu, şu anda talepte bulunma yeri değil, çözüm üretme yeri. Ayrılan daha fazla oyuncu olabilir, transfer de gelmeyebilir. Uzun vadeli bir planımız var. İstanbulspor'da ilk 11 oynayan kadar yedekte bekleyenler de oynamayı hak ediyor. O yüzden oyundan çıkan, girene saygı duymalı. Hiçbir futbolcu arkadaşımız formaya ve mücadeleye saygısını kaybetmemeli. Bu, Türk futboluna vereceğimiz katma değer, saygınlığımızı ve kulübün kimliğini korumak için teknik heyet olarak kırmızı çizgimiz. Her maç aynı ciddiyeti korumalıyız. Formayı hak eden herkes çatımızın altında. Olan futbolcularla sezon sonuna kadar en güçlü oyunu oynamaya devam edeceğiz."



Süper Lig'in 24. haftasını 11 puanla son sırada tamamladıklarının hatırlatılması üzerine sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Göreve geldiğimizde kısa ve uzun vadeli planlarımız vardı. Uzun vadeli planlar için çok daha ayrıntılı çalışıyorduk. Motivasyonu korumak için ilerleyen aşamalarda puan farkını korumamız bile yetmeyecek. Hızla kapatmamız gerekiyor ancak maçlar azaldı. İstanbulspor'un bir tarihi, misyonu ve vizyonu var. Buna layık davrananlar sahada kalacak. Bu bizim olmazsa olmazımız. Olduğunuz platform değiştiği zaman yarışma iddianız varsa o karakteri burada da göstermeniz gerek. Kalan 14 maç daha var. Sonuca endeksli düşünmeyeceğiz. Türk futbolunun en üst seviyesindeki 14 maçtan keyif almamız gerek. Bu keyfi, bir oyun karakteri, ekip ruhu göstererek almamız gerek. Bunun için çalışıyoruz. Bunu yapanlar sahada olacak." diyerek sözlerini tamamladı.



