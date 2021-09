Osman Çakmak: 'Forma, Türk halkının forması'

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.



AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcuları Genel Müdürlük'te ağırladı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Peru, "Milli takımımızın başarısı dolayısıyla gurur duyduk. Böyle bir sevinci ihtiyacımız olduğu zamanlarda yaşattınız. Heyecanınız harikaydı. Biz de çok heyecanlandık. Ajans olarak da takip ettik. Keşke her alanda böyle başarılı olabilsek. Herkese örnek oldunuz. Hem sizi hem de takımı tebrik ederim." diye konuştu.



Peru, her zaman engelli sporcuların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.



Çakmak: "Disiplini ve karakterini sahaya yansıtan bir takımımız var"



Osman Çakmak ise her zaman engelli sporcunun da yanında olan AA'ya teşekkür etti.



AA'nın yaptığı her haberin bir engelliyi hayata kazandırdığını belirten Çakmak, şunları kaydetti:



"2014 yılında kaptan olduğumda 'Dünyada ampute futbol bizden sorulacak' demiştim. Aslında biz işimizi yaptık. Bizim üzerimizdeki forma Türk halkının forması. Burada bir numara olunacaksa Türkiye bir numara olsun. Altın madalya kazanan arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Disiplini ve karakterini sahaya yansıtan bir takımımız var."



Çakmak, ayrıca 2022 Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini ifade etti.



AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, ziyaretin sonunda hediye takdim ettiği sporculara başarı diledi.