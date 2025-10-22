22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi mağlup etti!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Ortahisar Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 39-30 yendi.

calendar 22 Ekim 2025 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi Ortahisar Belediyespor'un 20-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi Ortahisar Belediyespor'un 20-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, sahadan 39-30 galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
