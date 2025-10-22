Ortahisar Belediyespor, Göztepe'yi mağlup etti!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Ortahisar Belediyespor, sahasında Göztepe'yi 39-30 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi Ortahisar Belediyespor'un 20-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Karadeniz ekibi, sahadan 39-30 galip ayrıldı.
