Futbol kariyerine Hollanda ekibi Feyenoord'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Hollanda ve Fransız medyası 21 yaşındaki futbolcuya Lyon'un talip olduğunu öne sürdü.



DORTMUND VE LYON ORKUN'UN PEŞİNDE



Haberde, milli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok kulübün yakından ilgi gösterdiği ve Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un da yakın ilgi gösterdiği ifade edildi.



YAKINDAN İLGİ GÖSTERDİLER



Öte yandan Lyon Kulübü'nün temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.





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