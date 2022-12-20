Orkun Kökçü: 'O pazubandı sonuçta kimse takamadı!'

Feyenoord'da forma giyen Milli oyuncu Orkun Kökçü, gökkuşağı rengindeki pazubandı takmamasının arkasında durduğunu ve Dünya Kupası'nda gökkuşağı rengindeki pazubandın yasaklanmasıyla ilgili konuştu.



Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kimseye kötü bir söz söylemek istemem ama eğer gerçekten bir düşünceyi savunuyorsanız onu ne pahasına olursa olsun desteklemelisiniz. Tıpkı benim yaptığım gibi. Her türlü kesimin üzerime geleceğini biliyordum, karşı olduğunuz şeye tepkinizi de sadece sözlerle değil eylemle de göstermeniz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Gökkuşağı renklerindeki pazubandı takmayarak protesto ederken Dünya Kupası'nda gökkuşağı renkleri olan herşeyin yasaklanmasıyla ilgili ise Orkun, "Kimsenin Dünya Kupası'nda pazubandı takamayacağını duyunca 'Peki şimdi ne olacak?' diye düşündüm. Yine bir polemik olacak mı? sorusu aklıma geldi ama olmadı. Sonuç olarak kimse de o pazubandı takamadı" sözlerini kullandı.



Kökçü üzerine baskı yapılan dönemi sadece futbola konsantre olarak iyi atlattığını belirterek, "O dönemden etkilenmeden çıktığımı söyleyebilirim. Sadece oynamaya çalıştım ve bu anlamda sahanın içinde kaldım. Yaptığımdan da pişman değilim" açıklamasını yaptı.





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