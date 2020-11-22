Orkun Kökçü kızardı, Feyenoord geriden gelerek kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Orkun Kökçü kızardı, Feyenoord geriden gelerek kazandı
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22 Kasım 2020 18:24
Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde Fortuna Sittard ile Feyenoord karşılaştı. Deplasman ekibi maçı 3-1 kazandı.

Fortuna Sittard'da gol henüz ilk dakikada Zian Flemming'den geldi.

Feyenoord'un golleri ise 34. dakikada Senesi, 45+1. ve 90+1. dakikada Berghuis'in penaltıdan bulduğu gollerle geldi.

ORKUN KÖKÇÜ KIZARDI

Feyenoord'da milli oyuncumuz Orkun Kökçü 12. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deplasman ekibi buna rağmen geriden gelerek maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord, puanını 21'e yükseltti. Fortuna Sittard ise 3 puanla son sıraya demirledi.

Teelvizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Sittard, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.



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