Transfer çalışmalarını sürdüren ve Tammy Abraham'ın ardından bütün önceliği Orkun Kökçü'ye veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Portekiz'de Benfica ile Orkun Kökçü için yaptığı transferlerde önemli bir aşama kaydetti.
Benfica, Beşiktaş'ın Orkun teklifi sonrası oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." yanıtı aldı. Bu görüşmenin ardından Serdal Adalı ve Orkun Kökçü'nün ailesi, Benfica'ya anlaşma için büyük bir baskı yaptı.
Serdal Adalı, 24 yaşındaki Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.
BEŞİKTAŞ VE ORKUN ANLAŞTI
Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Bonservisli satın alma olması halinde 5 yıllık genel sözleşme üzerinde mutabakata varıldı.
Portekiz'de görüşmelere devam eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferini kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmek ve milli yıldızla İstanbul'a gelmek için büyük çaba harcıyor.
DİĞER İKİ İSİM DE GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmede öncelikli olarak Orkun Kökçü'ye ağırlık veren Serdal Adalı, milli futbolcunun durumunu netleştirdikten sonra Benfica'dan Andreas Schjelderup'u ve Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'sini de almaya çalışacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en geç hafta sonuna kadar transfer sürecini çözüp İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Portekiz'de Benfica ile Orkun Kökçü için yaptığı transferlerde önemli bir aşama kaydetti.
ORKUN: "BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"
Orkun Kökçü: "Beşiktaş'a gitmek istiyorum!"⚫️⚪️ pic.twitter.com/zChEkxuHsx
— Sporx (@sporx) July 8, 2025
Benfica, Beşiktaş'ın Orkun teklifi sonrası oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." yanıtı aldı. Bu görüşmenin ardından Serdal Adalı ve Orkun Kökçü'nün ailesi, Benfica'ya anlaşma için büyük bir baskı yaptı.
Serdal Adalı, 24 yaşındaki Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.
BEŞİKTAŞ VE ORKUN ANLAŞTI
Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Bonservisli satın alma olması halinde 5 yıllık genel sözleşme üzerinde mutabakata varıldı.
Portekiz'de görüşmelere devam eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferini kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmek ve milli yıldızla İstanbul'a gelmek için büyük çaba harcıyor.
DİĞER İKİ İSİM DE GÖRÜŞÜLECEK
Görüşmede öncelikli olarak Orkun Kökçü'ye ağırlık veren Serdal Adalı, milli futbolcunun durumunu netleştirdikten sonra Benfica'dan Andreas Schjelderup'u ve Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'sini de almaya çalışacak.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en geç hafta sonuna kadar transfer sürecini çözüp İstanbul'a dönmesi bekleniyor.