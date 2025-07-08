08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Orkun Kökçü: "Bırakın Beşiktaş'a gideyim"

Beşiktaş'ın gündeminde olan Orkun Kökçü'nün transferinde olumlu gelişmeler yaşandı.

calendar 08 Temmuz 2025 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 15:13
Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'Bırakın Beşiktaş'a gideyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren ve Tammy Abraham'ın ardından bütün önceliği Orkun Kökçü'ye veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Portekiz'de Benfica ile Orkun Kökçü için yaptığı transferlerde önemli bir aşama kaydetti.

ORKUN: "BEŞİKTAŞ'A GİDEYİM"

Benfica, Beşiktaş'ın Orkun teklifi sonrası oyuncu tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Her türlü fedakarlığa da hazırım." yanıtı aldı. Bu görüşmenin ardından Serdal Adalı ve Orkun Kökçü'nün ailesi, Benfica'ya anlaşma için büyük bir baskı yaptı.

Serdal Adalı, 24 yaşındaki Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma ile kiralamak veya anlaşmaları halinde bonservisle satın alabileceklerini Benfica'ya iletti.

BEŞİKTAŞ VE ORKUN ANLAŞTI

Öte yandan Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş ile Orkun Kökçü arasında 1+4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Bonservisli satın alma olması halinde 5 yıllık genel sözleşme üzerinde mutabakata varıldı.

Portekiz'de görüşmelere devam eden Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü transferini kısa bir süre içerisinde resmiyete dökmek ve milli yıldızla İstanbul'a gelmek için büyük çaba harcıyor.

DİĞER İKİ İSİM DE GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmede öncelikli olarak Orkun Kökçü'ye ağırlık veren Serdal Adalı, milli futbolcunun durumunu netleştirdikten sonra Benfica'dan Andreas Schjelderup'u ve Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'sini de almaya çalışacak.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en geç hafta sonuna kadar transfer sürecini çözüp İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.