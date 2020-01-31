Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti.Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Orkan Çınar, Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert; "Orkan Çınar'ın Beşiktaş ile sözleşmesini fesh etmesinin ardından biz de oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Ankaragücü'ne katkı yapacağına inanıyoruz" dedi.Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.