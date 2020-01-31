Orkan Çınar, Beşiktaş'a veda etti; A.Gücü'ne gitti!

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com
Orkan Çınar, Beşiktaş'a veda etti; A.Gücü'ne gitti!
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31 Ocak 2020 17:26
Beşiktaş, transfer döneminin son gününde Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Orkan Çınar, Ankaragücü ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert; "Orkan Çınar'ın Beşiktaş ile sözleşmesini fesh etmesinin ardından biz de oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisinin Ankaragücü'ne katkı yapacağına inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

 

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