Orhan Ak için erken final

Trabzonspor, yeni yönetimiyle sahasındaki ilk maçı Kayserispor ile oynamış ve şok bir yenilgi yaşamıştı... Bordo-mavililerde, beklenmeyen mağlubiyet sonrası gözler Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçına çevrildi.



Trabzonspor'da varsa yoksa kupa... Lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer, 3.'lük hedefini de hayli zora soktu. Lig yarışında Avrupa potasına girmesi sıkıntılı gözüken Fırtına, 4-3'lük Kayserispor yenilgisiyle taraftarına bir şok daha yaşattı. Bu maç sonrası gözler tamamen Türkiye Kupası'na çevrildi. Karadeniz ekibi, Salı akşamı Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, çeyrek finalde rakibini eleyip, adını son 4'e yazdırmak istiyor.



Kaderi bu maça bağlı



Yeni yönetim sonrası sezon bitene kadar takımın başında olacağı açıklanan Orhan Ak, kötü bir başlangıç yaparken, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız" sözleriyle Ankaragücü mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Öyle ki olası bir kötü sonuçta genç hocanın Trabzonspor'daki geleceği erkenden masaya yatırılabilir. Dolayısıyla hem takımın hem de Orhan hocanın kupada galip gelmeye çok ihtiyacı var.



Ya Cim Bom ya Başakşehir



Kısacası Fırtına, Ankaragücü ile erken final havasında bir maça çıkacak. Önce Avrupa'ya veda eden, ardından lige havlu atan Bordo-Mavililer, ne olursa olsun Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, kulübün Avrupa gelirine çok ihtiyacı var. Bunun da en kısa yolu kupayı almak. Trabzonspor, Ankaragücü'nü elemesi durumunda Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.





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