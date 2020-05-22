Önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı kesinlik kazanmayan Henry Onyekuru için alternatif çalışmalarına başlandı. Monaco yeniden kiralamaya izin vermezse Onyekuru'nun bonservisini almanın zor olacağını bilen Sarı- Kırmızılı kurmaylar aday isim olarak 24 yaşındaki Hırvat oyuncu'i belirlemiş durumda.Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında forma giyen 24 yaşındaki sol açık Kristijan Lovric için menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu görüşmenin ardından olumlu dönüş aldılar.Ancak Lovric'in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Lovric'in de kiralanması gündemde. Ancak kulübü kiralamaya izin vermezse bonservisinde indirim istenecek.Lovric'in G.Saray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, temaslar halen devam ediyor. Lovric, geçtiğimiz yaz uzun süre Başakşehir'in gündeminde kalmıştı.24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Lovric sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.Mali açıdan sıkıntı yaşayan Monaco, nakit açığını gidermek için kiraya verdiği tüm futbolcuları satma kararı aldı.