Önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı kesinlik kazanmayan Henry Onyekuru için alternatif çalışmalarına başlandı. Monaco yeniden kiralamaya izin vermezse Onyekuru'nun bonservisini almanın zor olacağını bilen Sarı- Kırmızılı kurmaylar aday isim olarak 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Kristijan Lovric'i belirlemiş durumda.
İLK SİNYALLER OLUMLU GELDİ
Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında forma giyen 24 yaşındaki sol açık Kristijan Lovric için menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu görüşmenin ardından olumlu dönüş aldılar.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Ancak Lovric'in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Lovric'in de kiralanması gündemde. Ancak kulübü kiralamaya izin vermezse bonservisinde indirim istenecek.
BAŞAKŞEHİR DE İSTEMİŞTİ
Lovric'in G.Saray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, temaslar halen devam ediyor. Lovric, geçtiğimiz yaz uzun süre Başakşehir'in gündeminde kalmıştı.
24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Lovric sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.
MONACO KİRALAMA İSTEMİYOR
Mali açıdan sıkıntı yaşayan Monaco, nakit açığını gidermek için kiraya verdiği tüm futbolcuları satma kararı aldı.
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İLK SİNYALLER OLUMLU GELDİ
Hırvatistan'ın HNK Gorica takımında forma giyen 24 yaşındaki sol açık Kristijan Lovric için menajeriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar bu görüşmenin ardından olumlu dönüş aldılar.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Ancak Lovric'in 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Lovric'in de kiralanması gündemde. Ancak kulübü kiralamaya izin vermezse bonservisinde indirim istenecek.
BAŞAKŞEHİR DE İSTEMİŞTİ
Lovric'in G.Saray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edilirken, temaslar halen devam ediyor. Lovric, geçtiğimiz yaz uzun süre Başakşehir'in gündeminde kalmıştı.
24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Lovric sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.
MONACO KİRALAMA İSTEMİYOR
Mali açıdan sıkıntı yaşayan Monaco, nakit açığını gidermek için kiraya verdiği tüm futbolcuları satma kararı aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın