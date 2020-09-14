Ömer Erdoğan: 'Süper Lig'de ilk maç, çok mutluyuz!'

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, takımlarının 2-0 kazandığı Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve Süper Lig tarihindeki ilk maçlarını değerlendirdi.



"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"



Ömer Erdoğan açıklamasında; "İlk maçımız Süper Lig'de, Hatayspor'un ilk maçı! Çok mutluyuz. Oyuncular çok büyük bir efor harcadılar, çok emek verdiler. Rakibi iyi analiz ettik. Oyuncularımız da istediklerimiz yaptılar. Topa daha çok sahip olan bir Başakşehir vardı ama bir pozisyon dışında, o da net değildi, pozisyon vermedik. Her dakika maçın içindeydik, konsantreydik. Hiç kopmadık. Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir'in ön üçlüsü sürekli yer değiştiren, penetrasyon yapan, hareketli bir takım. En çok kenar ortası yapan takımdı. Ona göre çalıştırdık. Savunmacılar ve diğer arkadaşlar maça çok iyi konsantre oldular. Hiç hata yapmadılar. Hep oyunun içindeydik. Başakşehir geçen sene en iyi futbolu oynayan ve şampiyon olan takım. Kadrolarını bozmazdılar. Oyuncularım yürekli oynadılar. Çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.



Ömer Erdoğan açıklamalarının devamında; "Şampiyonu yendik diye hemen büyük konuşmak ve farklı şeyler söylemek olmaz. 39 maç daha var, lig çok uzun. Biz kendimizi biliyoruz. Öncelikle iyi mücadele edeceğiz, herkes ciddiyetle işini yapacak. Antrenmanda da aynı tempoyu istiyorum. İyi oyunculara sahibiz. Tecrübelilerle birlikte yeniler uygum sağladı. Onların da katkısıyla seyir zevki yüksek futbol oynayalım. Doğrular yapan bir takım olalım. Bugün haddimizi bildik. Neydi oyun planımız; ikinci bölgede rakibi iyi kapatmak, kapılan toplarla hızlı hücum yapmak. Böyle iki gol attık. 5 yıldır bu takımda önemli işler yapan oyuncular var. Mesut var, kaptanımız, Yusuf, Soner, gerçekten bu takımın Süper Lig'e çıkmasında emeği olan arkadaşlar. Yine oynayacaklar. Hem onlar, hem izleyenler keyif alacak." dedi.



