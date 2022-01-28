Omar Elabdellaoui 13 ay sonra geri döndü

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Omar Elabdellaoui Tuzlaspor karşılaşmasıyla sahalara geri döndü.

, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui 13 ay sonra geri döndü
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28 Ocak 2022 12:35
Omar Elabdellaoui
Omar Elabdellaoui
Galatasaray
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui yeniden sahalara döndü.

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.

Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig'deki Trabzonspor maçında oynamıştı.



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