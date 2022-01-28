Omar Elabdellaoui 13 ay sonra geri döndü

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui yeniden sahalara döndü.
Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.
Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig'deki Trabzonspor maçında oynamıştı.
Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.
Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig'deki Trabzonspor maçında oynamıştı.